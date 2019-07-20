أنصار السنة: نرحب بكل إتفاق يشمل الجميع

أكد محمد أبو زيد مصطفى رئيس اللجنة السياسية لجماعة أنصار السنة المحمدية ترحيب الجماعة بكل إتفاق يشمل الجميع ولا يقصي أحدا وقال إن الإقصاء يولد المرارات.
وأكد في تصريح لـ(سونا) أن السودان عانى كثيرا من الانقسامات منذ الاستقلال وأصبح التمترس والتخندق والثنائيات أمراض مزمنة في مسيرة البلاد أدت إلى تقهقرها وأشار إلى الاختلافات بين الصوفية وأنصار السنة والحركة الاسلامية والشيوعية وغيرها من الخلافات التي أعاقت تقدم وتطور البلاد.
وطالب أبوزيد بإزالة كل الثنائيات والخلافات في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التعايش السلمي والاستقرار السياسي والسلام الشامل وشدد على ضرورة التوافق على شمولية الحل السياسي الذي لايقصي أحدا وقال إن الإقصاء أو العزل يولد التآمر، كما حدث في تاريخ بلادنا من عزل اليساريين تارة وتارة عزل الاسلاميين مما أدى إلى الانقلابات .
وناشد أبوزيد القوى والأحزاب السياسية بتحكيم صوت العقل وتجاوز المرارات والانتقام والتأسي بالعظماء مثل مانديلا وغاندي وغيرهما في التجاوز والعفو من أجل الوطن والمواطن.
الخرطوم 20-7-2019 م (سونا)