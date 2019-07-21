شيف شهير يعترف بارتكاب واقعة مخزية مع موظفيه .. والسلطات تغرمه

اعترف شيف أسترالي شهير، الخميس، بأنه كان يدفع أجورا ضعيفة لمئات من موظفي مطعمه وهو ما وفر له 8 ملايين دولار أسترالي (5.62 مليون دولار أمريكي) على مدار 6 سنوات.
وقال الطاهي جورج كالومباريس الذي اشتهر في أنحاء العالم بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني (ماسترشيف أستراليا) إنه سيسوي الأوضاع مع 515 من الموظفين الحاليين والسابقين الذين حصلوا على رواتب ضعيفة في الفترة من 2011 إلى 2017.
وأضاف “كالومباريس”، في بيان: “نعتذر لكل أفراد فريقنا الذين تأثروا في الماضي والحاضر، من أولوياتنا ضمان شعور جميع موظفينا بالاحترام وحصولهم على ما يستحقون وعلى الدعم في أدوارهم”.
وتكشف أمر انخفاض الأجور بعد تحقيق دام أربع سنوات أجراه مكتب العمل الأسترالي الذي ينظر في شكاوى أماكن العمل.
كما غرم المكتب الطاهي الشهير في واقعته المخزية مع موظفيه مبلغ 200 ألف دولار أسترالي.
بوابة العين الاخبارية