تشعرين بضغوط نفسية .. احضني بقرة

بدأ منذ فترة الاتجاه إلى الاستعانة بالحيوانات الأليفة للمساعدة في العلاج النفسي، وكانت الكلاب والقطط والخيول أشهر تلك الحيوانات، لكن مؤخرا استعان أحد الفنادق الفاخرة بنيويورك بالأبقار للغرض نفسه؛ في خطوة أثارت الدهشة.
ويقدم فندق مزرعة ماونتن هورس فارم Mountain Horse Farm الفاخر بمنطقة فينجر ليكس Finger Lakes في نيويورك فرصة لاحتضان الأبقار بغرض العلاج النفسي، بحسب موقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي.
وتقول سوزان فولرز صاحبة مزرعة في مدينة نابولي الإيطالية: “إنها عملت منذ فترة طويلة فيما يخص التفاعلات العلاجية بين الخيول والضيوف في مزرعة مساحتها 33 فدانا، ولكن بعد رحلة إلى هولندا فكرت في دمج الأبقار في هذا النوع من العلاج”، مضيفة: “بعد علمنا بالتأثير الإيجابي لاحتضان الإنسان للأبقار شعرنا أنه سيكون إضافة رائعة للعمل الذي كنا نقوم به في هذا المجال”.
“الأبقار تجلس وتستلقى وتستمع للأوامر والطلبات أكثر من الخيول، كما أنها تشعر بالهدوء، ولذلك الجلوس بجانبها واحتضانها يجعل الناس يشعرون بالراحة والسلام النفسي”، هكذا وصفت “فولرز” كيفية استخدام الأبقار في العلاج.
وفي ربيع عام 2018 بدأت “فولرز” في تقديم بقرتين من بقر المزرعة هما بوني وبيلا للزائرين مقابل 75 دولارا لشخصين في الساعة، إذ يمكن للضيوف قضاء ساعة في الاستمتاع بصحبة أصدقائهم الجدد “الأبقار”.
في هذه التجربة الفريدة يتعلم الضيوف كيفية التفاعل مع الأبقار وكيف يمكن الاقتراب منها وكيف يحيون بعضهم، كما أن الأبقار لها حرية التفاعل مع البشر، والجميل في الأمر أن الأبقار غالبا ما تجلس وتتقبل احتضان الضيوف لها.
كما أوضحت “فولرز” أن الاختيار والاحترام هي الكلمات الأساسية لبدء العلاقة بين الضيوف والأبقار، فعندما يقضي الضيف وقتا معها فهو بذلك يدخل حيزها، وبالتالي فالتواصل معها يكون اختيارها كما هو اختيار الضيف نفسه، وعندما يحدث هذا الاتصال يكون الأمر سحريا لأنه يأتي من رغبة وارتياح متبادل.
أما عن ردود الفعل فقالت “فولرز”: “لا يمكن للناس أن يتوقفوا عن الابتسام فعندما يتواصل الضيوف مع الأبقار ينسون هواتفهم المحمولة وأنفسهم والمشاكل التي يواجهونها”.
وتقدم مزرعة Mountain Horse Farm تجربة احتضان الأبقار مرة واحدة أو مرتين يوميا، من 3 إلى 4أيام في الأسبوع بين 1 مايو/أيار و31 أكتوبر/تشرين الأول، كما يجب ألا يقل عمر المشاركين عن 12 عاما لقضاء بعض الوقت مع الأبقار.
بوابة العين الاخبارية