تحذيرات من انتشار أرز مُسرطن بأسواق العاصمة

أطلقت جهات رسمية تحذيرات للجهات ذات الصلة، لتوخي الحيطة والحذر من دخول وانتشار أرز (بسمتي) المصري الذي يحتوي على مواد مُسرطنة. ونقلت مصادر لـ(الإنتباهة) أمس, أن وزارة الخارجية خاطبت وزارة التجارة والصناعة بشأن شحنة أرز “بسمتي”، جرى تصديرها من مصر الى لبنان.
ووفقاً للمصادر وعقب إخضاع الشحنة للفحوصات المعملية بالمعامل اللبناينة الحكومية، تبين احتوائها على مواد مُسرطنة وخطيرة. لتقوم السلطات اللبنانية بمنع الشحنة من الدخول وحظرها وإعادتها لمصر وخاطبت الدول بشأن ذلك الأرز.
وإثر ذلك وبحسب المصادر، اتخذت وزارة الخارجية تحوطات خوفاً من تسرب الأرز الى البلاد، وخاطبت الجهات ذات الصلة وشددت على ضرورة مراقبة الموانئ البرية والبحرية والمنافذ، منعاً لتسربها. وفي السياق، خاطبت وزارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة والتي بدورها خاطبت هيئة المواصفات والمقاييس ومباحث وجمعية حماية المستهلك بشأن أرز بسمتي المصري المُسرطن.
من جانبها وضعت مباحث حماية المستهلك خُطة احترازية مُحكمة لمنع تسرب الأرز واتخذت تدابير لسحب اية كميات يعتقد بدخولها الأسواق وتم نشر عدد كبير من قوات المباحث بالأسواق المختلفة بالخرطوم والولايات، بجانب تنشيط الفرق الميدانية لجمع المعلومات والانتشار بمواقع تخزين المواد الغذائية بمناطق جبرة وسوق ام درمان وحي العرب وغيرها من المواقع التي تُستغل في تخزين السلع الغذائية. وفي سياق ذي صلة، كونت مباحث المستهلك فرقاً ميدانية للتقصي وجمع المعلومات عما اذا تسربت شحنات أرز عبر المعابر البرية مثل أرقين وحلفا وشلاتين والمنافذ المؤدية للدولة الجارة.
وفي غضون ذلك ناشدت السلطات المواطنين والتجار للإدلاء بأية معلومات في حال ظهور اية كميات لأرز بسمتي المصري. وفي السياق أكدت مباحث المستهلك عن إطلاق حملات منظمة لمراجعة السلع والمواد الغذائية بالمتاجر والأسواق، وستتخذ ضوابط صارمة وإجراءات قانونية في مواجهة كل من يتم ضبط مخالفات بمتجره.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
sawah sudani
2019/07/21 at 5:06 م (UTC 2) رابط التعليق
المواطن جائع
التاجر جشع و محتال و اصلا مافى تجار قول مافيات
يحب فحص جميع انواع الأرز داخل البلاد
لانه من الممكن يعاد تعبئتها لجوالات دول اخري.