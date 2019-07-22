نشطاء يكتفون بالرد على داليا الياس بالخبر الضجة: (سودانية تطلب الطلاق من زوجها بسبب معاشرتها أكثر من “12” مرة في اليوم)

لاقت الشاعرة والصحفية السودانية “داليا ألياس” هجوما لاذعا بسبب تحدثها عن انتشار الجنس الثالث و وجود أزمة فحولة بين السودانيين، وان النساء ظل يشتكين بالقروبات بكثرة من هذه المشكلة، وهذا من المسكوت عنه في المجتمع السوداني.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفننوا في الرد على الصحفية فمنهم من رد بطريقة لم تعجب الكثيرين ومنهم من اكتفى بالرد على داليا الياس المعروفة بطريقته الخاصة التي فيها اثبات وتأكيد على فحولة الرجل السوداني.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لبعض صفحات وقروبات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أعاد هؤلاء الناشطون نشر الخبر الضجة الذي نشره موقع النيلين في العاشر من يناير من هذا العام, والذي تحدث عن إقدام زوجة سودانية على طلب الطلاق من زوجها بعد معاناتها من مطالبه الكثيرة في المعاشرة الزوجية والتي قد تزيد من 12 مرة في اليوم الواحد.
الخبر الذي نقلته مواقع عربية وعالمية من موقع النيلين ووجد ردود أفعال واسعة وقتها كان هو سلاح الناشطين للرد على الصحفية الشهيرة داليا الياس.
لقراءة تفاصيل الخبر: https://www.alnilin.com/13011536.htm
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
ام المومنين
2019/07/22 at 1:49 م (UTC 2) رابط التعليق
ما عندك موضوع شوفي ليك موضع هادف اتكلمي فيو انتي شاعره ولا باحثه اجتماعيه لكل مقام مقال خليك في شعرك