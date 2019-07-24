ضبط مطعم شهير يقدم لحوماً فاسدة بالعاصمة

تمكنت مباحث حماية المستهلك من ضبط مطعم شهير بمنطقة الرياض يقدم وجبات تحتوى على لحوم فاسدة لزبائنه، ونقلت المصادر ان معلومات توافرت بأن المطعم المذكور يستجلب لحوماً منتهية الصلاحية ويستخدمها فى تصنيع الوجبات للزبائن، وفور المعلومات وعقب التحرى تم نصب كمين ومداهمة الموقع، حيث عثر بداخله على (2) كرتونة لحوم بقرى، (20) قطعة لحوم بجانب (7) اكياس لحوم فاسدة، وتم ضبط (13) كرتونة فراخ منتهية الصلاحية بجانب ضبط (11) كرتونة اجنحة فراخ جميعها فاسدة، ودونت بلاغات في مواجهة صاحب المطعم وسيتم تقديمه للمحاكمة.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
mohamed ahmed
2019/07/24 at 6:32 م (UTC 2) رابط التعليق
الصحافة لا تخدم المواطن بمثل هذا الخبر بل تتستر على المطعم و صاحبه. و سوف يستمر في غيه بعد دفع الغرامات و الذي منه،
الاعلان عن إسمه و عنوانه يمثل الخدمة الواجبة التي تقدمها الصحافة للمواطن محافظة على صحته،
basil
2019/07/28 at 8:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
أغلب المطاعم لا تهتم بصحة وسلامة الزبائن. ولا تقدم نفس مستوي النظافة لما يجهز فى البيوت. الأفضل تجنبها حفاظاً علي المال والصحة.