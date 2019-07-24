السجن والغرامة لرجل تحرش بطفل

قضت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن أمس ، عقوبة السجن (3) أعوام بجانب الغرامة (10) آلاف في مواجهة رجل تحرش بطفل يبلغ من العمر (3) أعوام .
ويشير البلاغ حسبما جاء في قضية الإتهام الي أن المتهم يسكن بمنزل مجاور من أسرة الطفل بالثورة جنوب أم درمان وقام بإستدراجة وتحرش به وأبلغ الطفل المجني عليه أهله بالحادثة والتي أسرعت الي تدوين بلاغ بنيابة حماية الأسرة والطفل .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، تم عرض الطفل الي الكشف الطبي الذي أكد واقعة التحرش ، وتم القبض على المتهم للتحقيق ومن ثم قدم للمحاكمة .
الخرطوم ( كوش نيوز )