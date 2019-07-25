وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي

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2019/07/25
2019/07/25
توفى صباح الخميس الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
كتب عمرو صحصاح اليوم السابع
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