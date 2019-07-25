تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد

تعود الإعلامية المصرية ريهام سعيد الأحد المقبل لتقديم برنامجها «صبايا مع ريهام» الذي يذاع على «قناة الحياة» بعد فترة توقف لمدة شهر بسبب ظروف مرضها.
وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن تماثلها للشفاء وعودتها لعملها لتقديم برنامجها صبايا مع ريهام من جديد، عقب تعرضها لأزمة صحية واضطرت للخضوع للفحص الطبي لفترة طويلة ، وقالت ريهام: “الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقالي اللي حصل معجزة، بجد شكرا”.
وكانت ريهام سعيد قد أوضحت في تسجيل صوتي لها من أيام، إنها اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.
وتابعت قائلة: “كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن”.
وأضافت “سعيد” عانيت خلال الأربع سنوات الأخيرة من حالة مرضية لكنى ثابرت فى حربى ضد المرض من أجل أطفالى والحالات التى يساعدها برنامجى، ما أدى لإصابتى بميكروب تسبب فى نقص حاد بالمناعة يصعب معالجته، وحياتى ما زالت مهددة، ومن الممكن أن يصل الميكروب للمخ، مش هقدر أشتغل دلوقتى”.
صحيفة المرصد