سائقو (هايس) تعمل في الخطوط الطويلة يلوحون بالتصعيد حال ايقافهم عن السفر

هدد سائقو المركبات الصغيرة (الهايس) الشريحة العاملة بموقف شندي بتصعيد قضيتهم حال إيقافهم عن العمل في نقل المسافرين بين الخرطوم وشندي، وعدة مناطق بولاية نهر النيل، وذلك على خلفية تقديم الغرفة القومية للبصات السفرية، مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي تطالب بإيقاف عمل (الهايس) الشريحة عن السفر في الخطوط الطويلة.
وقال السائق عصام بشرى الزيدابي، لـ (الجريدة) أمس، إن عدد المركبات (الهايس) العاملة بين الخرطوم ونهر النيل تبلغ بين 200 الى 250 مركبة، وأشار الى ان القرار سيؤدي الى تشريد الاسر، واعتبره اقصائياً ومجحفاً، ولم يستبعد وجود نافذين وراء القرار، وطالب بعدم تنفيذ القرار لتجنب الإضرار بتلك الأسر، وتساءل (إذا كانت المركبات غير مطابقة لماذا لم توقف المواصفات استيرادها؟).
ومن جانبهم قال اصحاب توكيلات بصات بموقف شندي بالخرطوم إن اصحاب المركبات (الشرائح) غير منظمين ويعملون عشوائياً ولا يخضعون للرقابة بالتفتيش الدوري ولا يدفعون ضرائب وعوائد، وطالبوا بوضع ضوابط لعمل تلك المركبات، واعتبروها غير مطابقة لأغراض السفر في الخطوط الطويلة.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة