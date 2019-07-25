حرارة باريس تذيب “برج إيفل” في 10 دقائق

احتاج مجسَّم كبير على شكل برج إيفل، مصنوع من الشوكولاتة، 10 دقائق فقط للذوبان تحت شمس باريس، إذ تعاني العاصمة الفرنسية من درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 39 درجة مئوية، الأربعاء.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يزداد الأمر سوءا، وأن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، الخميس.
وتعود أعلى درجة حرارة مُسجَّلة للعاصمة الفرنسية إلى 28 يوليو/تموز عام 1947، عندما بلغت 40.4 درجة مئوية.
وتوافد سائحون على نوافير المياه عند سفح برج إيفل لتهدئة حرارة أجسادهم، بينما أصدرت السلطات أعلى تحذير بشأن الطقس.
ورغم درجات الحرارة المرتفعة، قالت محطة “ميتيو فرانس” للأرصاد: إنَّ الموجة الحارة ستكون قصيرة الأجل، ومن المتوقع أن يؤدي هواء نقي يأتي من الغرب إلى انخفاض درجات الحرارة، مع هبوب عواصف وأمطار محتملة على البلاد، اعتبارًا من، الجمعة.
بوابة العين الاخبارية