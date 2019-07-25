آداب الزفاف في الصين .. مكسرات على السرير وحذاء مفقود

رغم أن معظم الناس في الصين أصبحوا يتبعون أنماط حفل الزفاف الغربي الحديث، إلا أن آداب الزفاف الصينية التقليدية لا تزال تحظى بالاحترام، كما يحرص الكثيرون من الشعب الصيني على اتباعها.
وفقًا للأسطورة، بدأت أقدم طقوس الزواج والزفاف في عصر فو هسي، وهو الإمبراطور الأسطوري للصين القديمة، ونويا، وهي إلهة الأساطير الصينية وإلهة الزواج.
آداب الزفاف التقليدي بالصين
وفي العصور القديمة، كان هناك بعض المبادئ الأساسية لإتمام الزواج، والتي تم تجميعها في “ثلاثة خطابات وستة آداب”، وتشمل الخطابات الثلاثة، خطاب الخطبة، الذي يتقدم به العريس لخطبة العروس من أسرتها، وهي وثيقة رسمية لا بد منها في الزواج.
وخطاب الهدايا، وهي قائمة بالهدايا يرسلها العريس لأسرة العروس، لسرد أنواع الهدايا وكمية الهدايا لحفل الزفاف بمجرد قبول الطرفين للزواج. وخطاب الزواج، وهو المستند الذي سيتم إعداده وتقديمه إلى أسرة العروس في يوم الزفاف لتأكيد وتكريم القبول الرسمي للعروس في أسرة العريس.
أما الآداب الستة فتشمل:
1- اقتراح طلب الزواج.
2- مطابقة عيد الميلاد: إذا كان عيدا الميلاد للزوجين وساعات الميلاد لا تتعارض مع علم التنجيم، ينتقلان إلى المرحلة التالية لإتمام الزواج.
3- تقديم هدايا الخطبة: بمجرد أن يتطابق عيدا الميلاد، ترتب عائلة العريس الخطبة لتقديم هدايا الخطوبة، مع إرفاق خطاب الخطبة لعائلة العروس.
4- تقديم هدايا الزفاف: بعد خطاب الخطوبة وقبول هدايا الخطوبة، ترسل عائلة العريس في وقت لاحق رسميًا هدايا الزفاف إلى أسرة العروس، والتي عادةً ما تشمل الشاي، وبذور اللوتس، واللونجان، والفاصوليا الحمراء، والفاصوليا الخضراء، والتمور الحمراء، وجوزة الطيب، والبرتقال، والرمان، والزنبق، وكعك الزفاف، وجوز الهند، والنبيذ، وجديلة الشعر الأحمر، وصندوق النقود وغيرها من المواد.
5- اختيار تاريخ الزفاف الميمون: يُحدد عالم التنجيم أو كتاب التنجيم موعدا ميمونا لعقد حفل الزفاف.
6- مراسم الزواج: في اليوم المحدد، يسير العريس مع مجموعة من المرافقين والموسيقيين، والذين يعزفون الموسيقى السعيدة على طول الطريق وصولاً إلى بيت العروس، لتبدأ مراسم الحفل.
آداب الزفاف التقليدي بالصين
وفي أيامنا هذه، غالبا ما يتبع سكان المدن الآداب التقليدية للزواج، إلا أن حفلات الزفاف باتت تمتزج بعض الشيء بعناصر الزفاف الغربية.
• استعدادات الزفاف التقليدي في الصين
– مهر العروس:
ينبغي على العريس أن يرسل مهر العروس إلى أسرتها قبل الزفاف، ويختلف مهر العروس باختلاف المناطق، على سبيل المثال، في قوانغدونغ، يكون عبارة عن الدجاج وجوز الهند وكعك الزفاف وهدية نقدية.
آداب الزفاف التقليدي بالصين
– إعداد السرير:
عادةً قبل يوم واحد من حفل الزفاف، يبارك الكاهن سرير العروسين برشه بأربعة من المكسرات المباركة، بما في ذلك الفول السوداني والجوز وبذور اللوتس.
– التضحية للأسلاف:
تقدم كل من أسرة العروسين القرابين لأسلافهم الكرام الذين رحلوا عن عالمهم لمباركة الزواج.
– أكل الزلابية:
وهي حلوى صينية مصنوعة من دقيق الأرز الدبق، ممزوجة بكمية صغيرة من الماء لتكوين كرات، ثم تُطهى في الماء المغلي مع الأرز الدبق المخمر، ويرمز أكلها إلى الحياة السعيدة.
• آداب حفل الزفاف الصيني
– تمشيط شعر العروس: عندما تنتهي العروس من وضع مساحيق التجميل، يساعدها الكاهن المبارك في تمشيط شعرها، ويتم حفظ هذه الآداب في بعض الأماكن حتى الآن.
– اجتياز العريس للاختبارات:
في صباح يوم الزفاف، سيذهب العريس إلى منزل العروس لمرافقتها مرة أخرى إلى حفل الزفاف، لكن يظل أمامه سلسلة من الاختبارات البدنية والعقلية التي يجب عليه اجتيازها قبل مقابلة العروس، ثم يجب على العريس توزيع أظرف حمراء بداخلها نقود، معدة للأصدقاء وأخوات العروس.
– العثور على الحذاء:
تظل العروس تنتظر دون حذاء، لذلك يجب على العريس العثور على الحذاء المخفي ومساعدتها في ارتدائه.
– الزهور:
بعد كل الاختبارات، يقدم العريس باقة من الزهور المعدة للعروس، وفقط بعد أن يعثر على حذاء عروسته، يمكنه إخراجها من غرفتها ليذهبا معًا إلى حفل الزفاف.
ويمر العريس بهذه الخطوات لتجعل قيمة العروس أكبر، ببساطة لأنه ليس من السهل الحصول عليها.
– المظلة الحمراء:
يخرج العروسان من المنزل برفقة إشبينات العروس، بينما تغطي العروس وجهها بمظلة حمراء، باتجاه مكان الاحتفال.
آداب الزفاف التقليدي بالصين
– صفيحة النار:
من أقدم آداب الزفاف في الصين، عبور العروسين من فوق صفيحة من نار، إذ إن هذا التقليد يجلب الحظ السعيد لهما.
وبعد حفل الزفاف، تجلس العروس على كرسي سيدان، لتحمل إلى منزلها الجديد، مع موسيقى الطبول ورقصة الأسد.
آداب الزفاف التقليدي بالصين
– إغاظة العروس والعريس في ليلة الزفاف:
تنص الآداب الصينية التقليدية في الزواج على أنه بإمكان الأخوة وأصدقاء العريس إغاظة العريس والعروس في ليلة الزفاف، لدرء الأرواح الشريرة وتحقيق الصحة والسعادة.
• محرمات الزفاف الصينية التقليدية
لا تتزوج في شهر يونيو/حزيران، إذ يعتقد الصينيون أن الأزواج سيحصلون بسهولة على الطلاق إذا تزوجوا في يونيو/حزيران، ووفقًا لقواعد الزفاف الصينية التقليدية، يجب ألا يكون سرير العروسين فارغًا في الليلة التي سبقت الزفاف، ويقترح على العريس أن ينام مع صبي مراهق على السرير.
يجب أن تكون جميع فساتين وأحذية زفاف العروس جديدة، دون جيوب، لأن الجيب سيسلب ممتلكات عائلتها.
• آداب هدايا الزفاف الصينية
في الصين، من المهذب والضروري إحضار الهدايا عند حضور حفل زفاف صيني. يمكن أن تكون هدايا الزفاف متنوعة بما في ذلك الزهور وأدوات المائدة والأجهزة الكهربائية وغيرها.
ولكن في الوقت الحالي، يرسل معظم الأشخاص الهدايا النقدية في ظرف أحمر للعروسين، وبالنسبة للمقدار الذي يجب أن يقدمه المرء، فإنه يختلف وفقًا لمدى قربك منهم ومن وضعك المادي.
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