العراق يطلق خدمة زواج متطورة!

أطلق العراق، اليوم الخميس، 25 تموز/ يوليو، خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم العاصمة بغداد، عازما تعميمها في كافة المحاكم نهاية العام الجاري.
ووفقاً لـ”سبوتينك”، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان اليوم، انطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم الأحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة، والكرخ الاتحاديتين، في بغداد.
وأضاف المجلس، أن نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق هذه الخدمة في عموم محاكم البلاد.
وبين المجلس في بيانه الصادر عن مكتبه الإعلامي، أن قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الإلكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد.
ونوه إلى أن الخدمة بدأت بتاريخ السابع من يناير/ كانون الأول العام الحالي، في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة، والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني.
وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، بإنه يستعد لإطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019، ملمحا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الإلكترونية التي تسهم في خدمة المواطن.
صحيفة المرصد