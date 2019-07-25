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منوعات

2019/07/25

2019/07/25


بعد ارتفاع درجات الحرارة .. شاهد كيف فاجأت أمانة مكة الحجاج



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بدأت أمانة العاصمة المقدسة في توزيع الأيس كريم بشكل مجاني على حجيج بيت الله، للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة التي إقتربت من الـ50 درجة مئوية.

وقالت “أمانة مكة” عبر حسابها على موقع “تويتر”: إنه “‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذًا لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية – قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجانًا) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار 12 يومًا”.

ونشر حساب “أمانة مكة”، عددًا من الصور أثناء توزيع الأيس كريم مجانًا على الحجاج في عدد من مناطق العاصمة المقدسة.

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. شاهد كيف فاجأت أمانة مكة الحجاج

 

صحيفة المرصد

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