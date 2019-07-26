تفاصيل القبض على تشكيل عصابي مسلح ينتحل صفة رجال الشرطة بالخرطوم

تمكنت مباحث قسم شرطة الصحافة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مسلح مكون من (3) متهمين يقوم بإنتحال صفة رجال الشرطة وينهبون أموال الأجانب ومقتنياتهم بواسطة ركشة..
وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم الى ورود معلومات عن نشاط التشكيل العصابي بدائرة إختصاص الصحافة مما دفع النقيب شرطة قسمة محمد عثمان رئيس قسم شرطة الصحافة إلى تكوين تيم من مباحث القسم تحت قيادة الملازم شرطة دفع الله سعيد احمد لجمع المعلومات والإتصال بالمصادر وتنشيطها بمتابعة وإشراف اللواء شرطة عمر ميرغني الفضل وتمكن التيم من رصدهم ومتابعتهم وتم تحديد لحظة الصفر لتسفر الجهود عن القبض على المتهمين الثلاثة أثناء تنفيذهم لعملية نهب أجانب وبعد مقاومة شرسة إنتهت بتمكن التيم من القبض عليهم وكان احدهم يتزيأ بزي الشرطة كاملا وبحوزته بندقية كلاشنكوف بها طلقتين ناريتين وبالتحري معهم أقروا بجريمتهم وإعترفوا بإرتكاب عدد من الجرائم المماثلة فى مناطق الصحافة والديم والجريف واركويت تم فتح بلاغات تحت المواد تحت (21/176/93) من القانون الجنائي و(26) من قانون الاسلحة بقسم شرطة الصحافة.