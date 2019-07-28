عودة المتاريس وسحب الدخان بالعاصمة

عادت المتاريس مجدداً لشوارع الخرطوم رفضاً لتقرير لجنة التحقيق حول فض الإعتصام.
وبعد وقت قصير من إنتهاء مؤتمر لجنة التحقيق تصاعدت سحب الدخان في سماء العاصمة جراء حرق الإطارات في الشوارع, رفضاً للتقرير, في الأثناء طالب تجمع المهنيين بالتهدئة.
إن رفض تقرير لجنة فض الإعتصام بدأ وفقاً لمتابعات صحيفة الانتباهة من أحياء بري بالخرطوم حيث أغلق متظاهرين شارع المعرض بالمتاريس وتم حرق الإطارات.
الخركوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
sawah sudani
2019/07/28 at 2:02 م (UTC 2) رابط التعليق
دا شغل عصابات اى واحد يشارك فى عمل متاريس رأس ماله طلقة او سكين او دهس بسيارة على اى سائق سيارة اذا وجد اى شخص او مجموعة تغلق الشارع يطلع فيها و يواصل البلد أصبحت فوضى و عصابات و قطع طرق نهارا جهارا قاطع الطريق حكمه حدا الصلب و القطع من خلاف
على اى مواطن الدفاع عن حقه فى عبور الطريق و ان يقتل كل من يحاول منعه من العبور او الخروج من منزله لقضاء حاجته