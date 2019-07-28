المريخ يواجه الوداد والهلال أمام الوصل

أسفرت قرعة البطولة العربية للاندية التى اقيمت في العاصمة المغربية الرباط امس عن مواجه نارية تجمع المريخ مع نظيره الوداد المغربي ذهابًا بالخرطوم، قبل ملاقاته إيابًا بالمغرب فيما يلعب الهلال أمام الوصل الإماراتي ذهابًا خارج ملعبه، ويخوض لقاء الإياب بملعبه بامدرمان و تقام منافسات هذا الدور من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبلين وسبق للمريخ وان قدم مشاركة مميزة في النسخة الفائتة بعد وصوله الى الدور نصف النهائى قبل ان يخرج على يد النجم الساحلى بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف بمدينة سوسة وقبوله التعادل السلبى ويفقد المريخ في النسخة القادمة مدربه التونسى يامن الزلفانى الذى انتقل للدورى العمانى وساهم فى حمل الفريق الى سلم النتائج الكبيرة في البطولة العربية بالاضافة الى بروز عدد من اللاعبين وكان اخرها تتويج مهاجم الفريق محمد عبدالرحمن بلقب هداف النسخة السابقة برصيد 7 اهداف وبالنظر الى طبيعة قرعة البطولة القادمة نجدها جاءت صعبة بالنسبة للمريخ الذى واجه الجيش السورى فى اولى مبارياته و فاز من
خلالها بثلاث اهداف في اللقاء الذى استضافته العاصمة اللبنانية بيروت وهذه النتيجة مهدت له سكة الوصول الى الدور نصف النهائى وبطبيعة الحال تبدو هذه المرة عسيرة لان الوداد المغربى يعتبر من فرق الصف الاول في القارة الافريقية بعد وصوله للمباراة الختامية في دورى ابطال افريقيا امام الترجى التونسى والتى لم تحسم حتى هذه ويعتبر الوداد من الأندية المغربية الأكثر تتويجا بالبطولة والكأس المغربيين، ويعد أحد أعمدة كرة القدم في المغرب بالإضافة إلى غريمه التقليدي في المدينة نادي الرجاء الرياضي وخصمه العنيد الجيش الملكي.
وتقدر ميزانية النادي السنوية بسبعة ملايين دولار وكان اخر فوز له ببطولة الاندية الافريقية في العام 2017 بالاضافة لبطولة الكونفدرالية وكاس السوبر الافريقية ويقوده الصربي زوران مانولوفيتش في الجانب الاخر كانت أولى مشاركات الهلال في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس نسخة 1989 وحقق نتيجة جيدة عندما وصل لنصف النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 5 نقاط جمعها بالتعادل مع الزمالك المصري بهدف لكل فريق في مباراة هدف صبحي الشهير وبعدها توالت محاولاته في العام 2007 وكان الفريق قريبا من المشاركة في النسخة الفائتة الا انه اعترض على بعض شروط البطولة والتى تمثلت في دفع شرط جزائى في حالة الانسحاب بالاضافة الى تحفظه على قيمة الجوائز علما ان قرعة المسابقة القادمة لم تكن رحيمة بالازرق بعد ان اوقعته في صدام امام الوصل الاماراتى رائد الكرة الاماراتية وبدوره، مدير المكتب الإعلامي لنادي الوصل الإماراتي أحمد البلوشي ،
أن الفريق يستهدف الوصول لأبعد مدى خلال منافسات النسخة الجديدة من البطولة العربية، والتي تحمل اسم كأس محمد السادس ملك المغرب. وكان الفريق فى النسخة الماضية قد تاهل لربع النهائي، بعدما تجاوز أندية الاتحاد السعودي والأهلي المصري في الأدوار الـ٣٢ والـ١٦، وودع المنافسات على يد الأهلي السعودي.
الانتباهة