منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب المغرب فوزا صعبا أمام نظيره التنزاني بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

انتهي الشوط الأول من مباراة المغرب وتنزانيا بالتعادل السلبي على مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط.

ونجح نجم ريال مدريد إبراهيم دياز هدف فوز المنتخب المغربي في الدقيقة 64 ليقود به منتخب أسود الاطلس للتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وبهذه النتيجة ينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة الكاميرون وجنوب افريقيا في دور الـ16.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي، بلال الخنوس، براهيم دياز، إسماعيل صيباري، عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

بينما خاض منتخب تنزانيا المباراة بتشكيل مكون من :

ماسالانجا (حارس مرمى) – هاجي منوجا – محمد حسين – ديكسون جوب – إبراهيم حامد – باكاري موامنييتو (قائد) – نوفاتوس ميروسـي – ألفونس مابولا – فيصل سليم- سليماني مواليـمو – سايمون مسوفا.

