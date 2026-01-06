مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، الأولى تجمع بين منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية والمباراة الثانية، بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم بأمم أفريقيا كالتالي:الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، 6 مساءً، “بي إن سبورتس ماكس 2″كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، 9 مساءً، “بي إن سبورتس ماكس 1”