الكاميرون تهزم جنوب أفريقيا وتضرب موعداً نارياً مع المغرب

واصل منتخب الكاميرون حلمه نحو التتويج بلقبه السادس في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة، عقب تحقيقه انتصارا ثميناً 2 -1 على منتخب جنوب أفريقيا يوم الأحد في دور الـ16 للبطولة المقامة حالياً في المغرب.

وبادر منتخب الكاميرون بالتسجيل عن طريق جونيور بابتيست تشاماديو في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله كريستيان كوفاني الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يقلص منتخب جنوب أفريقيا النتيجة عقب تسجيل إيفيدنس ماكغوبا في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، ضرب منتخب الكاميرون، الذي توج باللقب 5 مرات، كان آخرها عام 2017، موعداً نارياً مع منتخب المغرب في دور الثمانية يعيد إلى الأذهان مباراتهما في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة التي استضافتها المغرب أيضا عام 1988 والتي انتهت بفوز منتخب “الأسود غير المروضة” الذي شق طريقه نحو التتويج بلقبه الثاني في المسابقة آنذاك.

العربية نت