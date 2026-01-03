«هذا هو الحال بدونه».. أسطورة ليفربول يناشد محمد صلاح العودة بعد فشل سلوت

تعثر ليفربول مجددًا فى بطولة الدورى الإنجليزى، وذلك بعد تعادله السلبى أمام ليدز يونايتد، يوم الخميس، فى الجولة الـ19 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويملك حاليًا ليفربول 33 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وفى غياب محمد صلاح، الذى يشارك حاليًا برفقة مصر فى بطولة أمم أفريقيا.

وقال مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، بعد التعثر أمام ليدز: «الناس يقولون إنه كان يجب استبعاد محمد صلاح أو إراحته أو أى شيء آخر، أو بيعه. أعنى أن هذا هو حالهم بدون محمد صلاح».

وأضاف: «إنه لاعب مؤثر، حتى عندما لا يكون فى أفضل حالاته، لا يزال بإمكانه تسجيل الأهداف. كل شيء مغفور يا مو، على ما أعتقد، عد إلينا».

وكان صلاح قد دخل فى أزمة قبل الذهاب للمشاركة بأمم أفريقيا مع مدربه، آرنى سلوت، بسبب إصراره على جلوس النجم المصرى على الدكة.

