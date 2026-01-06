مصر تتجاوز بنين بصعوبة وتبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب، بعد فوزه الشاق على نظيره البنيني بنتيجة 3-1، في مباراة جمعتهما مساء الاثنين وامتدت لشوطين إضافيين.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية، الذي سدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء، ثم أدرك منتخب بنين هدف التعادل عبر جومديل دوسو في الدقيقة 83.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين، حيث نجح “الفراعنة” في خطف بطاقة التأهل بفضل هدفين سجلهما المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة 97 من الشوط الإضافي الأول، بضربة رأس متقنة، والقائد محمد صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وينتظر المنتخب المصري في ربع النهائي الفائز من مواجهة الغد بين منتخبي كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو.

ويطمح منتخب مصر إلى التتويج بلقبه الإفريقي الثامن في تاريخه، والأول منذ نسخة 2010 التي أقيمت في أنغولا، ليواصل تعزيز مركزه كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.

المصدر: RT