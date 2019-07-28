مكتب المبعوث الأفريقي

ترفع الوساطة الافريقية في المفاوضات السودانية إلي علم الطرفين الموقرين في التفاوض وللرأي العام الوطني والدولي ما يلي :ـــ
دعوة الللجنة الفنية المشتركة للإنعقاد غداً الإثنين 29/7/2019 الساعة 11:00 ص بفندق كورنثيا.
دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الإنتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الإجنماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2019 الساعة 11:00 ص بفندق كوزنثيا.
إن التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه إستعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الافريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة.
السوداني