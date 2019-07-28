الأرصاد: أمطار غزيرة إلى متوسطة متوقعة بجميع أنحاء السودان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها عن حالة الطقس خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل أن يتقدم الفاصل المداري شمالا ليصل أقصى شمال البلاد خلال فترة التوقع مما يوفر الظروف الجوية المناسبة لهطول أمطار في جميع أنحاء البلاد.
وعليه توقع الأستاذ أبوالقاسم إبراهيم إدريس رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد في تصريح لـ(سونا) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في الأجزاء الشرقية و الجنوبية والغربية من البلاد وأمطار متوسطة إلى غزيرة في الأواسط وخفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الواقعة في الشمال الشرقي وشمال البلاد، متوقعا تأثر الولايات الشمالية والوسطى برياح نشطة وغبار مثار.
وقال مدير وحدة الإنذار إنه يمكن أن تتسبب هذه الأمطار في حدوث جريان عالٍ، مناشدا المواطنين توخي الحيطة والحذر.
لخرطوم 28-7-2019م(سونا)-