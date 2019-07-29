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منوعات

2019/07/29

2019/07/29


شاهد .. فيديو للفنان أحمد الفيشاوي وهو يوبخ زوجته خلال جنازة والده



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لم يستطع الممثل المصري أحمد الفيشاوي من ضبط أعصابه في جنازة والده الفنان فاروق الفيشاوي، وأستشاط غضباً ليس فقط على الصحفيين، إنما أيضاً وصل الحد الى توبيخ زوجته ندى الكامل .

والتقطت عدسات الكاميرات الكامل بالحجاب للمرة الأولى، وكانت تحاول مساعدة والدته سمية الألفي وتحاول مساعدته أيضاً خلال تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير، إلا أنها لم تسلم من غضبه بين الحشود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التوتر الحاصل في علاقة الثنائي والتي بدأت قبل أشهر ونجح والده الراحل في إصلاح الأمور بينهما.

وظهر في المقطع الفيشاوي في غاية الغضب وهو يصرخ بوجه زوجته ويقول لها “والله همشيكي”، بينما حاول الفنان عمرو يوسف الإبعاد بينهما وفض الخلاف.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

صحيفة المرصد

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