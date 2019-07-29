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منوعات

2019/07/29

2019/07/29


بالصورة .. شابان يعقدان قرانهما بعد 23 عاما من ولادتهما في نفس اليوم والمستشفى



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عقد زوجان مولودان بفارق ساعات فقط في مستشفى لانكشاير قرانهما بعد 23 عاما.

ولد جيمس بارسبي وآيمي جافني في مستشفى كوين بارك في عام 1995، حيث يفصل بينهما خمس ساعات ونصف فقط، ونشأ الثنائي في كليثرو وذهبا إلى المدرسة نفسها إلى أن تزوجا في كنيسة القديس بطرس في سالزبوري واحتفلا بشهر العسل في سلوفينيا.

وقال جافني عن بداية علاقتهما إنهما كانا يتشاركان دائما أعياد الميلاد مع أشقائهما التوءم، حيث تقدم للزواج من آيمي أثناء عطلتهما في لانزاروت.

ووفقا للتقارير درس الثنائي الطب في الجامعة، ومن المقرر بدء العمل سويا في نفس المستشفى

شابان يعقدان قرانهما بعد 23 عاما من ولادتهما في نفس اليوم والمستشفى

بوابة فيتو

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