ماهي حقيقة حساب عبد الله حمدوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تداول نشاطون سودانيون في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من المدونات المنسوبة للخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزارء في الحكومة الانتقالية.
ووجدت منشوارت حمدوك عبر (الفيسبوك) رواجاً كبيراً، سيما وانها تتحدث عن تحسين الوضع الاقتصادي في السودان في السنوات المقبلة.
وكان عبد الله حمدوك قد صرح قبل عدة أيام عن جاهزيته لتولي أي منصب يتم تكليفه به، نافياً الأحاديث التي تتناول رفضه العمل من أجل بلاده، ومؤكدًا جاهزيته واستعداده متى ما طلب منه ذلك.
وكتب الناشط أمجد البصيري منشوراً عبر صفحته بالفيسبوك يؤكد من خلاله عدم امتلاك الدكتور عبد الله حمدوك لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لا رسمي ولا غير رسمي.
ووفقاً للبصيري فإن الحساب الذي وجد رواجاً كبيراً للدكتور عبد الله حمدوك هو حساب مزور، تم إنشاءه مؤخراً من جهة غير معلومة تهدف لنشر مدونات لأغراض خفية.
ونصح الناشط أمجد البصيري أصدقاءه بعدم متابعة الصفحة، لأنها مزورة وتهدف لخلق البلبلة في هذا التوقيت بالذات.
وقالت وكالة رويترز للأنباء الأسبوع الماضي إن قوى إعلان الحرية والتغيير ، ذكرت أنه سيتم ترشيح عبدالله حمدوك رئيساً لمجلس الوزراء.
في الوقت الذي يجد فيه اسم الخبير الاقتصادي قبولاً كبيراً لدى الشارع السوداني، نظراً لمؤهلاته العالية والعلاقة الطيبة التي يتمتع بها مع المؤسسات والمنظمات العالمية.
وكان د. عبد الله حمدوك قدر رفض تولي منصب وزير وزارة المالية في الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الأمر الذي ترك صدىً إيجابي لدى الشارع السوداني.
المصدر: خرطوم ستار