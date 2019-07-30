امسكوا الخشب… (الضباحين) يعلنون تسعيرة الذبح باكراً مابين 500 إلى 800 جنيه.!

كشف عدد من الضباحين أن أسعارهم هذا الموسم تتراوح مابين 500 إلى 800 بحسب رغبة الأسر في الذبح فقط أم الذبح مع (التوضيب) بمعنى أنهم يعملون على تقطيع اللحم وتنظيف أحشاء الخروف وتسليمه جاهزاً للأسر.
وكشف الأمين عوض الأكثر شهرة بين زملائه عن مدة عمله في هذا المجال وقال إن مدة عمله تجاوزت الخمسة عشرعاماً وأن الضباح يعلو كعبه وتبزغ نجوميته في عيد الأضحى الذي يعتبر موسماً يتم استغلاله مشيراً إلى أن الضباحين اتفقوا هذا العام على توحيد الأسعار نافياً ان تكون أسعارهم خرافية قائلا: (الزول يشتري خروف بعشرة ملايين ما قادر يدفع لينا 800).
السودانى