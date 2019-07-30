إزاي تشتري عربية مستعملة من غير ما يتنصب عليك | 50 خطوة تحميك تعرف عليها

إزاي أشتري عربية مستعملة دون تعرضي لعمليات الغش والنصب.. سؤال يحير الكثير من راغبي شراء السيارة المستعملة.
بوابة “فيتو” وجهت السؤال لـ مرتضى الشاذلي أحد خبراء سوق السيارات والذي حدد بدوره قواعد شراء السيارة المستعملة كالتالي:
اختيار السيارة
– حدد احتياجاتك من السيارة التي ترغب في شرائها، وعلى هذا الأساس تختار الفئة المناسبة لك المتوفرة بالأسواق.
– يجب الاختيار من تلك الفئات أولًا وهي: هاتش باك- سيدان- كوبيه- استيشن – Mpv- كروس أوفر- فان- جيب.
– حدد المبلغ المتوفر معك.
– أحضر ورقة وقلما واكتب أسماء 10 سيارات تفضلها وركز عليها.
– انزل الأسواق واكتشف أكثر سيارة لها سوق بمحافظتك ليتسنى لك فيما بعد سهولة بيعها “ري سيل”.
– تأكد من توافر قطع الغيار ومراكز صيانة السيارة وأسعارها.
– بعد السؤال ستحدث بنفسك تنقية تلقائية ويتبقى 3 أو 4 سيارات تفاضل بينها.
– شاهد ريفيوهات واطلع على مواصفات السيارات الأربعة.
– لا تنس رأي الميكانيكي أو أحد خبراء السيارات لتفاضل ماذا تختار.
– ابحث عن أحد أقاربك أو من دائرة معارفك يمتلك السيارة المطلوبة لتقلل نسبة الغش.
– ابحث عن عربية بيتي أو استعمال شخصي معلن عنها بجروب ملاك لأنه غالبا أصحاب تلك السيارات ليسوا من التجار.
– ابحث في معرض السيارات لكنه الأكثر خطرا ومن السهل أن يغشك لبيعه سيارات مهلكة.
– اصطحب معك في جميع الأحوال فنيا وقت الفحص.
المعاينة الخارجية
عندما تتخذ قرارا بنية شراء سيارة بعد تحديد رغباتك افعل التالي:
– لا تشتر أو تشاهد سيارة لليلا؛ بل إنه يتوجب فعل ذلك بالنهار لتفحصها بدقة.
– قف أمام السيارة من بُعد ولف حولها وبنظرة فاحصة تأكد هل السيارة تقف مضبوطة أم مائلة بجنب أو مقلوبة.
– افحص لون البويات موحدة أم هناك باب أو رفرف أو كبوت لونه أفتح أو أغمق من الباقى.
– تفحص جنب السيارة وسقفها وكابوتها مستويين أم متعرجين.
– تفحص فواصل الصاج وأى مسافات ما بين الأبواب وشاسيه الاكصدام لأن من يصلح قبل البيع لا يهتم بالأسفل.
– تفحص طرف الكبوت ومسامير تثبيت الكبوت بجسم العربية عليها علامات بويات رش أم لا.
– كرر نفس الفحص السابق بالظبط لشنطة السيارة والأبواب.
– افتح الصالون وعاين الفرش والتابلوه والكراسى وراجع على كل الكماليات تعمل أم لا.
– افحص التكييف ولا تشتر سيارة تحتاج شحن تكييف لأن صيانته مرتفعة.
– شاهد كم كيلو قطعتها السيارة وطابقها بحالة الطارة ومقبض الفتيس وكاوتش الأبواب والدواسات لأنه إن اكتشفتها متأكلة والعداد يسجل 30 ألف كيلو إذا هذا البائع غشاش وابتعد عنه لأن ما خفى كان أعظم من العيوب.
معاينة الموتور والعفشة
– دور السيارة دون الضغط على البنزين واسمع صوت الموتور طبيعيا أم هناك صوت برجلة ناعم أم خشن.
– شغل التكييف وتحسس تأثيره على انتظام الموتور.
– افحص عادم السيارة أثناء ضغط غيرك على البنزين وتأكد هل هو عادى أم له لون.
– ضع يدك على ذيل الشكمان واكتمه ثم شاهد الشكمان ينفث أم سليم وشم رائحة يدك بنزين أو بها هباب مزيت؛ فإذا حدث ذلك فابعد عن شراء السيارة.
– قف أمام الموتور وزد بنزين وتأكد من الموتور هل هناك آثار تسييل زيت على أي جزء منه، ولو له كفر فكه وانظر تحته وسيتم فك مسمارين 10.
– افحص بطن السيارة وتأكد هل هناك رشح زيت من أسفل فإن كان الموتور مخدوشا سيرشح زيت.
– افتح مياه الريدياتير والسيارة باردة وتأكد المياه خضراء ونقية أم بها صدأ أو عليها زيت وإن وجدت ذلك ابعد عن شرائها.
– طلع مقاس الزيت وبص على حالة الزيت خفيف محروق ولو عليه مياه ابعد عن شراء السيارة.
معاينة الفتيس المانيوال
– اجلس في السيارة والمحرك يعمل واضغط دبرياج للآخر واسمع جيدًا صوت الموتور اختلف أم أنك تسمع صوت شخللة مع أو بدون دبرياج ولو هناك أصوات ابتعد عن شرائها.
– دوس دبرياج للتأكد من بلية الدبرياج أو بلية الدرك وجرب كل الغيارات أثناء وقوف السيارة واكتشف هناك وشوف في عضة في الغيارات أم لا.
– شد الهاند وجرب الغيار الرابع وزود بنزين وحاول تطلع بها لو طفيت تبقى مجموعة الدبرياج سليمة، أما لو فضلت دايرة فيبقى الدبرياج مفوت.
معاينة الفتيس الأوتوماتيك
– اركب السيارة وسوق على كل الغيارات وشوف النقل بيجى ناعما ولا في نتشة، لو فيها نتشة ابعد عنها.
– جرب تدوس كيك داون (تسارع مفاجئ تدوس الدواسة للآخر فجأة وشوف استجابة الفتيس والموتور وصوتهم).
– جرب السيارة لتقيم حالة العفشة، اكسر يمين للآخر واطلع بالعربية بسرعة سنه وكذلك الشمال لو فيها طقطقة تبقى فيها كبالن بايظة.
– قد السيارة بدون تشغيل الكاسيت وانزل في المطبات بسرعة شوية مرة بالجنب اليمين ومره بالجنب الشمال وشوف في أصوات خربطة أم لا.
– وأنت واقف ثابت امسك الطارة وهزها سنه يمين وسنه شمال واسمع كويس فيها طقة ولا لأ.
– انزل أمام الأربع عجلات وامسك الفردة من أطرافها كويس وهزها يمين وشمال فوق وتحت واسمع فيها طقة ولا لأ، فيها بوش ولا لأ، ده كشف البلى والمقصات.
بعد الانتهاء من عناء الاختيار والمعاينة يتبقى الأوراق التي تثبت ملكيتك وحقك في السيارة لذلك افعل التالي:
– الرخصة تكون واضحة وسليمة وسارية، وحال كانت الرخصة منتهية طابق رقم الشاسيه والموتور على أرقام الرخصة.
– وحال كان البائع مسقط موتور ولم يثبت على الرخصة هتاخد البائع وتطلع على المرور وتسأل عن جواب الموتور وتتأكد أنه موجود.
توكيلات نقل الملكية
– طابق الأسماء والأرقام والأختام جيدًا قبل الشراء ويجب توافر براءة ذمة أو شهادة مخالفات لأن مخالفة عكس السير وحدها 2000 جنيه.
– لا تشتر السيارة بتوكيل مسجل.
الفرق بين أنواع البيع الثلاثة وأوراقها
عقد البيع الابتدائي:
هو عقد بيع يحفظ حقوق الطرفين البائع والمشتري، ويتضمن البيانات الشخصية لكلا الطرفين، وبيانات السيارة، موضوع العقد، والمبلغ المتفق عليه، وطريقة الدفع.
عقد مسجل في الشهر العقاري:
هو سند قانوني يضمن حقوق الطرفين وينقل ملكية السيارة محل العقد باسم المشتري ويحق له التعامل مع المرور فور تسجيل العقد.
وتحسب تكلفة عقد البيع المسجل بناءً على سعة محرك السيارة، الموديل وماهية السيارة سواء محلية الصنع أو مستوردة.
وتصدر رخصة السيارة باسم المشتري ويتحمل المصاريف الإدارية ولا يتم سداد الضريبة حال عدم انتهاء رخصة السيارة ويحتفظ بالفترة المتبقية في ترخيص السيارة.
توكيل خاص
هو توكيل خاص يكفل للمشتري بيع السيارة محل التوكيل لنفسه أو للغير بموجب هذا التوكيل، ويفضل إضافة بند عدم التعامل مع المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة حتى يتم تجديد الرخصة باسم المشتري.
ويجب على المشتري الاحتفاظ بالتوكيل حتى نهاية ترخيص السيارة باسم المالك المثبت عليها.
واحذر أن مدة أي توكيل حاليًا لا تتخطى ثلاثة أشهر سماح لنقل الملكية وإلا يعتبر التوكيل ملغيا وتعود السيارة لمالكها الأول.
بوابة فيتو