من شكل الهتاف والرقص حول الرجل فسجم ايام السودان النحسات ان كان هؤلاء مستقبل علومه

القلم ما بزيل بلم
تداولت الوسائط مقطع فيديو لطلاب قيل انهم _حسب الشرح_ طلاب احد الجامعات احاطوا بضابط شرطة الراجح انه اتي كأب يتابع إجراءات تسجيل ابنه او بعد ان لم حصيلة تدابير راتبه ومخصصاته قدم ليطرحه فداء لرسوم دراسة بعد ان رفضت الجامعة المن ؛ او قد يكون ضابط يؤدي واجبه بشكل حضاري ولصالح الصحيح من الإجراءات ضمن مسؤولية وظيفية ويحمد له انه اتى اعزلا وكوالد قبل ان يكون عسكري معنى بالسلامة العامة في المكان لينهض هؤلاء الشباب يزفون الرجل بالهتاف (اي كوز ندوسو دوسو) ولاحظت في المشهد ان الرجل تحلى بالهدوء وتجاهل الهاتفين الذين يحمد لهم ان يدهم لم تمتد لضيف الجامعة ! هذا مسلك يجب ان يدان ويزجر وقبل ذلك تبذل له اعمال التوعية التي لا اعرف كيف ستبذل لطالب جامعي ومن شكل الهتاف والرقص حول الرجل فسجم ايام السودان النحسات ان كان هؤلاء مستقبل علومه ؛ قصة اخرى وقعت باحد مدارس الثانوي لتلميذة والدها _ الذي لم تختره او تقرر وظيفته _ بالمجلس العسكري زفت تحت سيل من الدمع منها الى مكتب مديرة المدرسة فقط لان هناك لوثة كراهية للاسف سترتد عاجلا ام اجلا حتى على الذين كرسوا هذا النهج الإنفعالي في اذهان صغار ومراهقين ولن يطول الزمن حتى ينقلب الناس تحت اي نداء واستدعاء لرفض اي شئ وولاية تربوية او نداء عاقل ! ان يكون للطلاب وحتى التلاميذ حقهم في اختيار مواقفهم في شؤون الحكم والبلد شئ وان يتحول الامر الى قلة ادب وسوء سلوك وصفاقة شئ اخر.
محمد حامد جمعة
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1 التعليقات
Ibrahim Siddig
2019/08/01 at 1:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما عندك اييي علاقه مع الصحافه او الكتابه …موضوع تافه وكلمات متداخله بين الدارجي وللفصيح …واخطاء لغويه ….ابعظ وريح نفسك ..لارجعه للكيزان بطل كسير تلج