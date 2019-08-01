داخل تاكسي .. فيديو مُسرب يهز دولة عربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، هز النشطاء على وقع فضيحة ، بعد تسريب فيديو فاضح لمومسات خلال احتفالهن بطريقة وصفت بالاباحية داخل سيارة أجرة صغيرة.
وحسب ما يظهره المقطع الفاضح، فإن سيارة الأجرة وجدت في احد الشوارع في مدينة مراكش المغربية التي يظهر رقمها كما يظهر بوضوح وجه سائقها، حملت المومسات من امام ملهى ليلي معروف بقلب جيليز، وفور ولوجهن لسيارة الاجرة شرعن في الاحتفال وتصوير انفسهن في وضعيات جنسية وتبادل الأفعال الجنسية بشكل جماعي، وتبادل عبارات اباحية باللهجة المغربية، فيما ظهر سائق التاكسي وهو يشاركهن الاحتفال وشرب الخمر اثناء السياقة، ما شكل صدمة لدى المتتبعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مهتمون تداولوا الفيديو ، ان محتوى الفيديو يترجم حجم تفشي ظاهرة الدعارة بالمدينة الحمراء، ومدى انخراط مجموعة من سائقي سيارات الاجرة في الظاهرة على شاكلة ما جسدته مشاهد من فيلم “الزين لي فيك”، الذي سلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين بعض السائقين والمومسات، و انخراطهن في العمل رفقتهن كجزء من فريق العمل,وفق الشبكة العربية .
وطالب مهتمون باعتقال المتورطين في الواقعة، وتنزيل اقصى العقوبات بالمومسات وسائق التاكسي المعني، كي يكونوا عبرة لغيرهم من ممتهني الدعارة والمتعاونين معهم من سائقي سيارات الاجرة.
وتتحفظ “ المدينة نيوز ” على نشر الفيديو لما فيه من مشاهد غير لائقة.
المدينة نيوز