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جرائم وحوادث

2019/08/01

2019/08/01


قرار بإطلاق سراح (3) من قيادات الإنقاذ وإبقائهم قيد التحفظ


والي الخرطوم

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قررت السلطات إطلاق سراح الفريق أول ركن مهندس ” عبد الرحيم محمد حسين ” وزير الدفاع السابق ، الأستاذ ” كمال عبد اللطيف ” وزير المعادن السابق ، ود. ” مأمون حميدة ” وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق ، غير أنهم وضعوا قيد التحفظ ولم يخل سبيلهم لدواع أمنية .

وأكدت مصادر مطلعة من أسرة الفريق أول ” عبد الرحيم محمد حسين ” قرار إطلاق سراح القيادات ال(3) صدر بالفعل ، لكن تم التحفظ عليهم لدواع أمنية بحسب صحيفة المجهر، مبينة أن القيادات الثلاثة سيتم إخراجهم من التحفظ بعد تشكيل الحكومة القادمة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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