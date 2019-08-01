قرار بإطلاق سراح (3) من قيادات الإنقاذ وإبقائهم قيد التحفظ

قررت السلطات إطلاق سراح الفريق أول ركن مهندس ” عبد الرحيم محمد حسين ” وزير الدفاع السابق ، الأستاذ ” كمال عبد اللطيف ” وزير المعادن السابق ، ود. ” مأمون حميدة ” وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق ، غير أنهم وضعوا قيد التحفظ ولم يخل سبيلهم لدواع أمنية .
وأكدت مصادر مطلعة من أسرة الفريق أول ” عبد الرحيم محمد حسين ” قرار إطلاق سراح القيادات ال(3) صدر بالفعل ، لكن تم التحفظ عليهم لدواع أمنية بحسب صحيفة المجهر، مبينة أن القيادات الثلاثة سيتم إخراجهم من التحفظ بعد تشكيل الحكومة القادمة .
الخرطوم (كوش نيوز)