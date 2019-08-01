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2019/08/01

2019/08/01


السعودية: الجمعة غرة ذي الحجة والأحد 11 أغسطس اول ايام العيد


الكعبة

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أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019 هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، وعليه فإن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق 10 أغسطس، فيما سيكون عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.

وبحسب بيان صدر عن المحكمة العليا في المملكة، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، فإنه وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول.

الخرطوم 1-8-2019م (سونا)

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