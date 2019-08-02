التوم هجو: للمرة الأولى تُضمن وثيقة السلام في مفاوضات “الحرية” والتغيير و “المجلس العسكري”

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير التوم هجو، عن تضمين وثيقة السلام التي تم التوافق عليها بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في “الوثيقة الدستورية” التي يجري النقاش حولها مع المجلس العسكري.
وقال هجو في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض بين “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري صباح اليوم بقاعة الصداقة، إن وثيقة السلام وضعت في البند الثاني وسيتم مناقشتها بعد الفراغ من الوثيقة الدستورية ، وأشار إلى أنها توقع للمرة الأولى من قبل المجلس العسكري، وأكد أنهم وجدوا ترحيب من المجلس في المفاوضات الحالية تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل ترتب فيه القضايا حسب أولوياتها وشدد على أن تجرية الحرم والسلام أساسية لتحقيق الاستقرار، وقال هجو “نتمني أن تكون نتائج هذه الثورة ليست كسابقاتها ومن الستينات البلاد تفشل في قضية الحرب والسلام.
وأكد أن وثيقة السلام خاطبت جزور الأزمة السودانية وأشار إلى أنها تم وضعها منصة التفاوض بين “العسكري” والتغيير”.
باج نيوز