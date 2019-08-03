مواطنون بالخرطوم للحكومة: (أنقذونا من فوضى سائقي المواصلات)

شكا عدد كبير من مواطني الخرطوم من تجاوز سائقي المركبات العامة لتعريفة المواصلات الصادرة عن وزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية. فضلاً عن قيامهم بتقسيم المواصلات إلى عدة خطوط.
وذكر عدد من مواطني الخرطوم لصحيفة الانتباهة ان سائقي المركبات بخطوط مواصلات السوق المحلي والصحافة شرق يفرضون مبلغ خمسة جنيهات على الراكب بدلاً عن جنيهين القيمة القانونية للتعريفة الصادرة عن وزارة البنى التحتية, وطالب المواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المواقف وخطوط المواصلات, وتفعيل القوانين الرادعة لتجاوز تعريفة المواصلات, وقالوا: “انقذونا من فوضى سائقي الحافلات”.
الخرطوم: (كوش نيوز)