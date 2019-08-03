متحدث باسم الحوثيين: مقتل 14 عسكريا سودانيا غربي اليمن

قالت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الجمعة، إنها نفذت قصفا صاروخيا لمعسكر لجنود سودانيين في محافظة حجة أسفر عن قتلى وجرحى.
وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن “14 جنديا سودانيا قتلوا وأصيب 9 آخرون، إثر استهداف معسكر تم استحداثه لهم في منطقة الطينة غرب بلدة حيران في محافظة حجة المحاذية لمنطقة جيزان السعودية”.
وأضاف، وفقا لما نقلته قناة “المسيرة” الحوثية، أن عملية الاستهداف لما وصفهم “المرتزقة السودانيين” نفذت بعدد من صواريخ الزلازل وكاتيوشا. مؤكدا أنها تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل قوات التحالف العسكري الذي تقوده المملكة، أو من المجلس العسكري السوداني حول مزاعم الحوثيين.
وتشارك السودان بألوية عسكرية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في جبهات ساخنة مثل ميدي شمال غرب البلاد، وجبهات الساحل الغربي على البحر الأحمر، فيما تم الدفع بقوات إضافية إلى جبهات صعدة المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.
وكان الفريق، محمد حميدتي، قائد قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، قد أعلن في أيلول/ سبتمبر 2017، عن مقتل (412) جنديا سودانيا في مواجهات خاضوها مع المتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في اليمن.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نشرت جماعة الحوثي تسجيلا مصورا للحظة إطلاق صاروخ “بركان 3″، الذي أعلنت أنه استهدف موقعا عسكريا في الدمام شرقي السعودية، أمس الخميس.
وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده الجمعة إن الصاروخ هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى، بحسب ما نقلته قناة المسيرة المملوكة للجماعة.
وأشار إلى أن هذا الصاروخ الباليستي هو “الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان”، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده الرياض.
وأضاف أن الصاروخ مصنع بأياد يمنية، وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة، وبقواعد ثابتة ومتحركة. موضحا أنه خضع لعمليات تجريبية ناجحة وعمليات تطوير تقنية تمكنه من تجاوز المنظومات الاعتراضية والقدرة على ضرب أهداف في مختلف الاتجاهات في وقت واحد، على حد قوله.
والخميس، أعلن الحوثيون عن هجوم صاروخي بعيد المدى، استهدف للمرة الأولى هدفا عسكريا في منطقة الدمام، في الشرق السعودي.
عربي21