“المخابرات العامة” تضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات

أعلن رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بجانب أنواع مختلفة من المخدرات.
وقال دمبلاب في مؤتمر صحفي أمس، إن الجهاز تمكّن من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة، وأضاف أن قائمة الأسلحة المضبوطة شملت بنادق “كلاشنكوف” ورشاشي “جرنوف”، بجانب كمية كبيرة من الذخائر. وأشاد دمبلاب بـالإدارات والدوائر التي نفذت العمل بتخطيط مسبق ودقيق يؤكد مهنية واحترافية جهاز المخابرات، وأضاف “نهدي هذا النصر الكبير للشعب السوداني بمناسبة توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير”.
وأكد دمبلاب بحسب صحيفة الصيحة، أن جهاز المخابرات العامة هو جهاز وطني يؤدي واجبه بمهنية عالية، ويعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمنظومات الأمنية الأخرى كالقوات المسلحة و”الدعم السريع” وقوات الشرطة والاستخبارات العسكرية.
من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن جمال عمر، إن هذه الضبطية من الأسلحة والمخدرات تؤكد مهنية جهاز المخابرات ويقظته، ودوره الكبير في استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Dafare
2019/08/04 at 5:53 م (UTC 2) رابط التعليق
فى البدء هو جهاز المخابرات يعنى ماعنده صلاحيات تنفيذيه بمعنى يكتب المعلومات ووزاره الداخليه هى الجه التنفيذيه لم ينسوا نفسهم قوادين بعد ولذلك اطالب بحل هذا الجهاز تماما لتنظيف فلول النظام السابق بل حتى ملاحقتهم جنائيا بماارتكبوه من قتل المواطنيين