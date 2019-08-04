العاملون بشركة الهدف يدخلون في إضراب

أعلن العاملون بشركة الهدف للخدمات الأمنية تنفيذ إضارب شامل عن العمل, يبدأ اليوم وينتهي الأربعاء المقبل, وقالت لجنة الإضراب في بيان أمس ان الظروف الملحة التي أصبحت قاسية وتحتاج إلى توفيق أوضاعنا المالية بالحسنى, والقائمون على أمر الشركة هم الذين أجبرونا على ذلك نتيجة لحوافزهم الضئيلة التي لا تتسق مع الأجر الاضافي لساعات العمل الاضافية التي تحسب أصابع اليد فكانوا من الزاهدين. كذلك الأجور الشهرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وطالب العاملون بحسب صحيفة آخر لحظة بزيادة الأجور والحواز وتغيير المشرفين, وذلك لأنهم وزعونا في مواقع لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة.
الخرطوم: (كوش نيوز)