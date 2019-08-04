استجواب شقيقين متهمين بقتل رجل داخل منزلهما

أغلقت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري، ملف اتهام مقتل رجل داخل منزل شقيقين طعناً بالسكين بالحاج يوسف، بعد أن تم القبض على المجني عليه داخل غرفة زوجة شقيقهما متخفياً تحت سرير بالغرفة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لاستجواب المتهمين في القضية التي تعود تفاصيلها إلى أن شرطة النجدة كانت قد تلقت بلاغاً عن وقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة الوحدة، وعلى ضوء ذلك تحركت الشرطة إلى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة،
والقت القبض على المتهم الأول وقامت بتسليمه لقسم الشرطة لاعترافه بأنه من سدد طعنة للمجني عليه، كما تم القبض على زوجة شقيق المتهمين كمتهمة في البلاغ، وبالتحقيق معها كشفت عن ضلوع المتهمين الأول والثاني في الجريمة، وقالت إنهما شقيقا زوجها المغترب، وتم القبض على المتهم الثاني، وبالتحري معهما قال المتهمان إنهما اشتما رائحة عطر نسائي مصدرها غرفة زوجة شقيقهما والذي يقيم خارج البلاد، وعندما شعر المتهم الأول بوجود حركة مريبة في الغرفة، استفسر زوجة شقيقه عنها، فنفت وجود شخص داخل الغرفة، إلا أن المتهم الأول أجرى اتصالاً هاتفياً بشقيقه المغترب وأخبره بذلك، وأن شقيقه طلب منه الاستعانة بشقيقه المتهم الثاني،
ومداهمة الغرفة والبحث عما بداخلها، وعند حضور المتهم الثاني توجه نحو الغرفة وسأل زوجة شقيقه مرة أخرى، ونفت لهما وجود شخص، وعقب المداهمة تم ضبط (المجني عليه) وهو زوج شقيقة زوجة شقيقهما المغترب، وكان متخفياً تحت سرير الغرفة، مما تسبب في وقوع نقاش بين المتهمين والمجني عليه والذي حاول الهروب من الغرفة بعد الاشتباك مع المتهم الأول، والذي سدد له طعنة أودت بحياته في الحال، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.
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