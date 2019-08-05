معلومات خطيرة حول أرض مدينة البشير الطبية وعبد الرحيم أمام النيابة لهذا السبب

أزاحت تحقيقات لنيابة الأموال العامة معلومات خطيرة بشأن الأرض المشيدة عليها مدينة الرئيس المعزول عمر البشير. وأظهرت تحقيقات منفصلة معلومات أخطر بشأن صفقة شراء 300 بص للعمل بخطوط المواصلات في الخرطوم.
ووفقاً لمصادر مطلعة مثل أمس أمام النيابة والي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووكيل وزارة الصحة الأسبق المدير التنفيذي لمدينة البشير الطبية د. كمال عبد القادر.
وذكرت المصادر لـ(الإنتباهة) أن النيابة حقتت مع عبد الرحيم بشأن صفقة شراء (300) بص للعمل بخطوط مواصلات في الخرطوم إلا أنه تم إحضار (50) بصاً فقط ولم يتم إاحضار (250) بصاً، علماً بأن الشركة حسب الإفادات تسلمت المبالغ كاملة مقدماً نظير استيراد (300) بصاً ولكنها أخلت وأحضرت خمسون بصاً فقط ولم يعرف وجهتها بعد ذلك .
وأشارت المصادر الى أن نيابة الأموال العامة حققت مع كمال عبد القادر حول بيع قطعة أرض تتبع لمدينة البشير الطبية، ولفتت المصادر الى أن الأرض كاملة التي أقيم عليها المشروع بجانب القطعة التي تم بيعها كانت تتبع لوزارة الدفاع، إلا أن وزارة الدفاع تنازلت عنها لصالح حكومة السودان وكان من المفترض عدم التصرف فيها إلا أنه تم بيع قطعة الأرض لشركة خاصة.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة