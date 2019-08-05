العثور على جثة شاب “مُغتصَب” بشارع النيل بأم درمان

عثرت الشرطة على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً ومُغتصَباً ملقاة بشارع النيل بأم درمان.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن بائعة شاي حضرت إلى مكان عملها القريب من شارع النيل قبالة حي (بيت المال)، وعثرت على الجثة. وأوضح المصدر أن بائعة الشاي أخطرت الشرطة فحضرت قوة منها أجرت تدابيرها الجنائية حيال الحادثة، ودونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة بالقسم الشمالي بأم درمان، مشيراً إلى أنها أحالت الجثة إلى المشرحة. وقال المصدر إن تقرير الطبيب الشرعي كشف عن تعرض الضحية إلى اعتداء جنسي بجسم قوي نتجت عنه صدمة عصبية أدت إلى الوفاة، مبيناً أنه وعلى ضوء هذا التقرير عدلت النيابة مادة البلاغ من (51) الوفاة في ظروف غامضة إلى المادة (130) القتل العمد ضد مجهول، وباشرت تحرياتها لكشف غموض الجريمة.
أم درمان: محمد أزهري
صحيفة السوداني