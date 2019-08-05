أغلق مئات المحتجون الغاضبون في السودان، الإثنين، جسر رئيسي على نهر النيل بمدنية دنقلا شمالي البلاد، يمر عبره الطريق القاري الرابط بين مصر والسودان، احتجاجا على مقتل مواطن في احتجاجات وقعت يوم الأحد.
وأفاد شهود عيان “سودان تربيون”، أن المئات أغلقوا الجسر الرابط بين مدينتي دنقلا والسليم، بعد مقتل الشاب ياسر سيد يسن، اثر إطلاق الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات خرجت غضبا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة.
ولم يصدر تعليق رسمي حول الحادثة من السلطات الرسمية.
وحمل حزب المؤتمر السوداني المعارض، والي الولاية الشمالية، ولجنته الأمنية مسؤولية إراقة الدماء في هذه الاحتجاجات.
وأضاف في بيان تلقته “سودان تربيون”، الاثنين المسؤولية تنساق إلى المجلس العسكري، في اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحريات وتحفظ أرواح شعبنا في مختلف أرجاء الوطن”.
وأعلنت لجنة اطباء السودان المركزية، يوم الأحد، مقتل مواطن بطلق ناري أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا شمالي البلاد.
وقالت اللجنة في بيان “ارتقى قبل قليل الشهيد ياسر سيد (25 عاماً) بطلق ناري في الرقبة إثناء مظاهرات بمدينة دنقلا.
سودان تربيون
1 التعليقات
حر الراي
2019/08/05 at 6:53 م (UTC 2) رابط التعليق
محتجون يغلقون الطريق القاري الرابط بين السودان ومصر@@@
ثقافه عشوائيه فوضويه عبثيه ارهابيه
ادخلتها علينا افكار ومخلفات الثورة الشيوعيه الماركسيه البروليتاريا بقياده الشيوعي وتجمعه الغير مهني،سوف يحتاج الشعب المتالم سنوات ضوئيه للتخلص منها،فكل من غضب او تمرد او زهج او طالب او افلس قفل طريقا