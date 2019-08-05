فتح التقديم للطلاب الوافدين بالنفقة الخاصة

أعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة للطلاب الوافدين (غير السودانيين) بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 6/8/2019م ويستمر حتى الجمعة 23/8/2019م.
وقال الأستاذ علي الشيخ أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للقبول www.admission.gov.sd، حيث يمكن عبره للراغبين في التقديم من الحصول على شروط القبول والتخصصات المطلوبة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بالموقع أعلاه، منوهاً بأن رسوم التقديم هي 100 دولار، مطالباً الطلاب المتقدمين للقبول برفع الشهادة الثانوية عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بالخرطوم للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات، مؤكداً أن كل من لم يسلم أصل الشهادة لا يُعتمد قبوله.
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