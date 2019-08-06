اغلاق كبري (السليم- دنقلا) احتجاجاً على مقتل مواطن

أغلق مواطنون بمنطقة السليم بالولاية الشمالية جسر (السليم – دنقلا) أمس، احتجاجاً على مقتل مواطن بالرصاص أمس الأول، عقب مظاهرات شهدتها مدينة دنقلا بسبب انقطاع المياه والكهرباء.
واتهم نائب رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة قسم 2 بالسليم وسط محمد عبده البشرى، حكومة الولاية بالتباطؤ في تنفيذ مطالب المواطنين .
وحذر البشرى من تقييد البلاغ ضد مجهول في قضية قتيل المنطقة الشهيد ياسر سيد، وقال إن النيابة وعدتهم بتقييد البلاغ تحت المادة 130 القتل العمد .
وأفاد رئيس اللجنة التسييرية بأنه وحسب معلومات من مصادر عليمة فإن السلطات تحفظت على المتهم لكنها لم توجه له التهمة حتى يوم أمس .
وأعلن مواطنون غاضبون استمرارهم في إغلاق الجسر إلى جين تحقيق مطالبهم بعودة المياه والكهرباء إلى المنطقة، وتوجيه التهمة للمتهم بقتل الشهيد.
وكان مواطنون بمنطقة السليم بالولاية الشمالية، قد نفذوا وقفة احتجاجية امام منزل الوالي امس الأول، بسبب قطوعات الكهرباء لثلاثة ايام متتالية، وقال مواطنون لـ (الجريدة) امس، إنه قد تم اطلاق الرصاص على المحتجين من جهة غير معروفة، وأعلنوا سقوط شهيد ياسر سيد محمد يس.
الخرطوم: دنقلا: علي الدالي/ فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة