اضراب أطباء مستشفى الجنينة عن العمل

أعلن أطباء مستشفى الجنينة التعليمي، التوقف عن العمل بسبب تعيين مدير عام يتبع للنظام البائد.
وجاء في إخطار الأطباء لمدير مستشفى الجنينة والذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أن التوقف عن العمل سيكون اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس الجاري، حتى تتحقق مطالب تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بإقالة المدير العام الجديد وتعيين أحد خيارات التنسيقية.
ومن جانبه أكد د. صلاح لـ (الجريدة) توقفهم الكامل عن العمل ابتداءً من أمس، إلى ان تتحقق المطالب بإقالة المدير العام الجديد، ونوه الى استثناء قسم الحضانة وغسيل الكلى من الإضراب.
وكانت تنسيقية الكوادر الصحية والطبية قد أصدرت بياناً لجماهير الولاية يتضمن أسباب توقفهم عن العمل.
يذكر ان والي الولاية المكلف عبد الخالق بدوي، قام بتعيين مدير عام يتبع للنظام المخلوع، والذي سبق ان شغل ذات المنصب لأكثر من 10 سنوات.
الخرطوم: عصمت إبراهيم
صحيفة الجريدة