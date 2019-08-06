نقل (12) موظفة بمستشفى الحنجرة بالخرطوم والمنقولات يقررن التصعيد

كشفت متابعات (المصادر) عن صدور كشف بنقل (12) موظفة بقسم الاحصاء بمستشفى الانف والأذن والحنجرة بالخرطوم، ولوحت الموظفات بتقديم استقالاتهن، وكشفن في الوقت ذاته عن تصعيد قضيتهن للمجلس العسكري.
وقال مصدر – فضل حجب اسمه- لـ (الجريدة) أمس، ان التنقلات لم تصدر وفق الضوابط واللوائح، واستند على ذلك بأن خطابات النقل لم تصلهم من ادارة الاحصاء، بل من ضابط شؤون الموظفين، الامر الذي أثار حفيظة المنقولات.
وأرجع المصدر اعتراض الموظفات على قرار النقل الى ان المستشفيات التي نقلن اليها غير مؤهلة.
وأردف: من شملهن قرار النقل من الكوادر المساعدة وكان من المفترض ان يخلي سبيلهن المدير الطبي، وأبان انهن ليست لديهن مشكلة في تنفيذ النقل، وزاد (لكنه تم بطريقة غير مرضية)، ولفت الى لجوء من تم نقلهن للمجلس العسكري وتصعيد القضية.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة