وفاة (3) ونجاة نجل المهدي في حادثي سير مُنفصلين لقيادات “الحُرية والتغيير”

نَجَا نجل زعيم حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي من الموت، فيما توفي (3) من مُرافقيه في حادث سير بينهم سائقه الخاص، وذلك بولاية نهر النيل أمس، في وَقتٍ نَجَا فيه (4) من قيادات قِوى الحُرية والتّغيير على رأسهم مدني عباس مدني من حادثة سير أقل حِدّةً، في طريق عودتهم إلى الخرطوم من ذات الولاية.
وكان صديق المهدي في طريقه إلى “أبو حمد” في رحلة عمل، قبل أن يتعرّض لحادثة سير إثر انجراف العربة في سَيلٍ بمنطقة قُرب “حجر العسل”، رَاحَ ضحيتها الخبيران علاء الدين مختار والطاهر حسن، وسائقه الخاص أحمد الشايقي.
وفي الأثناء، نَجَا فريقٌ من قادة “الحُرية والتّغيير” يضم مدني عباس مدني، محمد فول، سامر حسن ومعز عبد الوهاب من حادثة سير بمنطقة حجر العسل، بعدما جَرَفت السُّيول سَيّارتهم في طريق عودتهم من كدباس بولاية نهر النيل.
الصيحة