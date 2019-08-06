مُرور الخرطوم: حجز أكثر من ألفي مركبة وتدوين (84) مُخالفة خلال أسبوع

حَجزت شرطة مرور ولاية الخرطوم، أكثر من ألفي مركبة بدون لوحات، فيما دوّنت مضابطها خلال أسبوع (84.400) مُخالفة على طُرقات العاصمة.
وَكَشَفَ مُدير مُرور الولاية اللواء صديق العبيد، عَن تَرتيباتٍ صَارمةٍ لعمليات الضبط المُرُوري وفقاً للقانون، وأعلن في تنويرٍ صحفي مَحدودٍ أمس، عَن وَضع خُطة مُحكمة لإزالة التشوُّهات المُرُورية، والعَمل على خَفض حَوادث الموت،
خَاصّةً المشاة والتي شَكّلَت (40%) من حوادث الموت، حيث دوّنت السِّجلات (239) حادث موت وسط المُشاة خلال النصف الأول من هذا العام، وأشار العبيد لتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمُعالجة اختلالات الطُرق والإشارات الضوئية، وَأَضَافَ بأنّ الأحداث الأخيرة تَسَبّبت في إتلاف وتدمير (69) إشارة، ودعا شركاء الطريق للإسهام في تحقيق السَّلامة وتقليل المَخَاطر من خلال الالتزام بقواعد السير.
الصيحة