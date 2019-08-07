“آبل” تقيد ميزة اتصال في تطبيقي “ماسينجر” و”واتساب”

أجرت شركة “آبل” تغييراً على نظامها الخاص لتشغيل الهواتف الذكية، ما سيقيد إحدى ميزاتها المستخدمة في تطبيقات مثل “ماسينجر” و”واتساب” المملوكتين لشركة “فيسبوك”، وفق ما كشفه موقع “ذي إنفورمايشن” The Information، أمس الثلاثاء.
وأفاد موقع “ذي إنفورمايشن” بأن ميزة الاتصال المذكورة تُشغل في خلفية الهواتف الذكية حتى حين لا يكون مُستخدماً، ما يعني أن التطبيقين يمكنهما توصيل المكالمات أسرع، أثناء أداء مهام أخرى مثل جمع البيانات.
وأشار الموقع إلى أن شركة “آبل” ستقيد وصول التطبيقين إلى خلفيات هواتفها أثناء إجراء المستخدمين مكالمات عبر الإنترنت.
وستجبر هذه الخطوة عملاقة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على إعادة تصميم تطبيقات المخصصة للتراسل، استناداً إلى مصدرين مطلعين نقل عنهما “ذي إنفورمايشن” الذي لفت إلى أن تأثيرها الأكبر سينعكس على “واتساب” حيث تستخدم ميزة الاتصال عبر الإنترنت بأساليب عدة.
العربي الجديد