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منوعات

2019/08/07

2019/08/07


يتوقع دخول سحب رعدية الى داخل ولاية الخرطوم وهطول امطار متفرقة في انحاء الولاية



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الطقس الأن ٧/٨/٢٠١٩
الساعة ٧:٠٠ م
انتشار سحب رعدية في اجزاء من ولايات البحر الاحمر ،نهر النيل ، سنار ، كردفان الكبرى ، دارفور الكبرى، النيل الازرق ،النيل الابيض واجزاء متفرقة من البلاد .

من المتوقع هطول أمطار في المناطق اعلاه تسبقها رياح نشطة وغبار مثار في اجزاء واسعة من ولايات نهر النيل ، الشمالية والبحر الاحمر كما يتوقع دخول سحب رعدية ممطرة الى داخل ولاية الخرطوم وهطول امطار متفرقة في انحاء الولاية .
#تنبيه
من المتوقع ان تتسبب الامطار المتوقعة في حدوث جريان عالي في الاودية و الخيران
– على المواطنين في تلك المناطق توخي الحيطة و اخذ التدابير اللازمة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية

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